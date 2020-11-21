O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu
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O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu

21.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:43

O Ses Türkiye'nin tanınan yarışmacılarından Aziz Kiraz, ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyatı başarılı geçen Kiraz, bir süre konuşamayacak.

Yıllar önce çıktığı O Ses Türkiye'de başarısıyla kısa sürede adını duyuran Aziz Kiraz, Hadise'nin takımında yer almış ve güzel sesiyle birçok insanı kendine hayran bırakmıştı. Ancak genç şarkıcı talihsiz bir hastalıktan dolayı ameliyat oldu.

"AMELİYAT ÇOK BAŞARILI GEÇTİ"

Ses tellerinde kist olan Kiraz, önceki gün ameliyat oldu. Hastane odasından paylaşım yapan genç şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade eden Aziz Kiraz, en kısa sürede yeniden şarkı söylemeye başlayacağını ifade etti. Şarkıcı paylaşımında "Halimi, hatırımı soran herkese çok teşekkür ederim. Merak etmeyin iyi ellere teslim ettim kendimi. Ameliyat çok başarılı geçti, sahneler için can atıyor" dedi.

O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu
O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu
O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu
O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu
Haber Yorumları (3)
ENİS: AZİZ''İ İLK İZLEDİĞİM DE''HAH İŞTE İKİNCİ BİR TARKAN''IMIZ GELİYOR''DEMİŞTİM. MÜZİK EĞİTİMİ, SES RENGİ, GEREKSE FİZİĞİ VE SAHNE DURUŞUYLA BİR HAMLE YAPACAĞINI DÜŞÜNDÜM. ŞANSSIZLIK İŞTE. MÜZİK SEKTÖRÜ RESMEN ÇÖKTÜ. POP MÜZİK KÜLTÜRÜ ARABESKLE YARIŞAYIM DERKEN UCUBE HİP HOP MÜZİĞİNE KURBAN EDİLDİ. ÖNÜNE GELEN''BODUR VOKALİSTLER''POP SANATÇISI DİYE LANSE EDİLİNCE AZİZ''DE AYNI YOLUN YOLCUSU OLDU. SAKAL-BIYIK KARDEŞİMİZİ ADAMAKILLI İTİCİ YAPMIŞ. BUNDAN SONRA TIPKI İDOL ABİLERİ GİBİ BAR ŞARKICISI OLUR, KALIR.
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
REŞO DAYI: LAN SEN MALMISIN İKİDE BİR HER HABERE NE YORUM YAZIYORSUN
2 1 Yayından Kaldır
TARIK: Geçmiş olsun kardeş. .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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