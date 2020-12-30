O Ses Türkiye konuğu Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Burcu Özberk hayatı ve biyografisi

Burcu Özberk yılbaşı akşamı ekrana gelecek olan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olarak katılacak. Kanal D ekranında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Burcu Özberk hayatı ve biyografisi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe Özkayalı karakterini oynayan Burcu Özberk adından sıkça söz ettiriyor. Yılbaşı akşamı ekrana gelecek olan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olarak katılacak olan Burcu Özberk hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… O Ses Türkiye Burcu Özberk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Burcu Özberk Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, 1,62 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.

Burcu Özberk

Burcu Özberk'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Ayşe Özkayalı) (TV Dizisi)

2018 – Aslan Ailem (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Direniş Karatay (Türkan) (Sinema Filmi)

2017 – Badem Şekeri (Ayşe) (TV Filmi)

2016 – Şahane Damat (TV Dizisi)

2015-2016 – Güneşin Kızları (Nazlı) (TV Dizisi)

2013-2015 – Muhteşem Yüzyıl (Huricihan Sultan) (TV Dizisi)

Rol aldığı bazı oyunlar