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O Ses Türkiye Ertuğrul kimdir? Ertuğrul Hayrullah kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

O Ses Türkiye Ertuğrul kimdir? Ertuğrul Hayrullah kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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O Ses Türkiye 2025'te büyük finalde yarışmacılar, son kez sahne performanslarını sergiledi. Peki, O Ses Türkiye Ertuğrul kimdir? Ertuğrul Hayrullah kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2025 final heyecanı yaşandı. Aylarca süren kıyasıya rekabette sona gelindi. O Ses Türkiye'de finale kalan isimler, son kez şarkılarını seslendirdi. O Ses Türkiye Ertuğrul kimdir? Ertuğrul Hayrullah kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

O SES TÜRKİYE ERTUĞRUL KİMDİR?

O Ses Türkiye yarışmasına katılan Ertuğrul Hayrullan daha 17 yaşında liseye giden bir öğrencidir. Okul hayatının yanı sıra müzik ile ilgilenerek kendini bu alanda geliştiriyor. Hayrullah, sokaklarda şarkı söyleyerek, müziğe olan tutkusunu hayatının her noktasında kullanıyor.

17 yaşındaki Ertuğrul Hayrullah Adamlar'ın Koca Yaşlı Şişko Dünya şarkısını seslendirdi. Sahnedeki ses tonundan ve enerjisinin yüksek oluşundan etkilenen Melike Şahin ve Gökhan Özoğuz dönüş yapmıştı. İki jüri üyesi de Ertuğrul Hayrullah'ı kendi takımında görebilmek için kıyasıya rekabet etti. Gökhan Özoğuz'un takımında yer almaya karar verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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