O Ses Türkiye'de final yarışmacıları kim? O Ses Türkiye finali ne zaman?
Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Seda Sayan ve Hadise'nin oturduğu, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı fenomen ses yarışma programı O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalin tamamlandığı program hakkında O Ses Türkiye'de final yarışmacıları kim ve O Ses Türkiye finali ne zaman sorularının yanıtları merak ediliyor.
İzleyicilerin heyecanla takip ettiği ses yarışma programı O Ses Türkiye programında yarı final heyecanı tamamlandı.Yarı final sonrası final heyecanının yaşanacağı programda O Ses Türkiye'de final yarışmacıları kim ve O Ses Türkiye finali ne zamansorularının yanıtları aranırken milyonlar O Ses Türkiye finalini beklemeye başladı.
O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?
O Ses Türkiye finali 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.
O SES TÜRKİYE FİNALE KALAN YARIŞMACILAR
Soner Kip: Beyazıt Öztürk'ün takımında
Turgut Çıngı: Murat Boz'un takımında
Eyüp Sultan Aylar: Hadise'nin takımında
Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk'ün takımında
Alkan Dalgakıran: Seda Sayan'ın takımında
Biran Ceren Dörter: Hadise'nin takımında