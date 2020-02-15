O Ses Türkiye'de final yarışmacıları kim? O Ses Türkiye finali ne zaman?
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O Ses Türkiye'de final yarışmacıları kim? O Ses Türkiye finali ne zaman?

Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Seda Sayan ve Hadise'nin oturduğu, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı fenomen ses yarışma programı O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalin tamamlandığı program hakkında O Ses Türkiye'de final yarışmacıları kim ve O Ses Türkiye finali ne zaman sorularının yanıtları merak ediliyor.

15.02.2020 08:19 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:50
O Ses Türkiye'de final yarışmacıları kim? O Ses Türkiye finali ne zaman?

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği ses yarışma programı programında yarı final heyecanı tamamlandı.Yarı final sonrası final heyecanının yaşanacağı programda O Ses Türkiye'de final yarışmacıları kim ve O Ses Türkiye finali ne zamansorularının yanıtları aranırken milyonlar O Ses Türkiye finalini beklemeye başladı.

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye finali 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

O SES TÜRKİYE FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

Soner Kip: 'ün takımında

Turgut Çıngı: 'un takımında

Eyüp Sultan Aylar: 'nin takımında

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk'ün takımında

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan'ın takımında

Biran Ceren Dörter: Hadise'nin takımında

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