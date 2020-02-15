O Ses Türkiye'de final yarışmacıları kim? O Ses Türkiye finali ne zaman?

15.02.2020 08:19 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:50

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği ses yarışma programı O Ses Türkiye programında yarı final heyecanı tamamlandı.Yarı final sonrası final heyecanının yaşanacağı programda O Ses Türkiye'de final yarışmacıları kim ve O Ses Türkiye finali ne zamansorularının yanıtları aranırken milyonlar O Ses Türkiye finalini beklemeye başladı.

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye finali 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

O SES TÜRKİYE FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

Soner Kip: Beyazıt Öztürk'ün takımında

Turgut Çıngı: Murat Boz'un takımında

Eyüp Sultan Aylar: Hadise'nin takımında

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk'ün takımında

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan'ın takımında

Biran Ceren Dörter: Hadise'nin takımında