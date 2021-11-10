O Ses Türkiye bitti mi? Açıklama geldi mi?
TV8 ekranlarında yer alan Türkiye'nin sevilen ses yarışmalarından olan O Ses Türkiye hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. O Ses Türkiye bitti mi? O Ses Türkiye final mi yapıyor? soruları bu kapsamda araştırılan konular arasında yer aldı.
O Ses Türkiye bitti mi? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen başlıkları arasında yer almakta.TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, yarışmasıyla ilgili sevenlerini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Cumartesi akşamları yayınlanan yarışma reytinglerde 17. sıraya kadar geriledi. Peki, O Ses Türkiye final mi yapıyor?
Bu sezon reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyaya bomba gibi düşen final iddiasına Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.
Bu sezon jüri koltuğunda oturmayan Hadise'nin sevenleri ise, sosyal medyadan manidar paylaşımlar yaptı. Hadise'nin sevenleri, "Hadise olmadığı için reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık" yorumlarında bulundu.
Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile bu görev için görüştüğünü açıklamıştı. Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu" demişti.