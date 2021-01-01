O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konuğu Miray Daner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konuğu Miray Daner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

01.01.2021 00:53 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:56
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konuğu Miray Daner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de Miray Daner. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Miray Daner de konuk oldu. Peki, Miray Daner kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Miray Daner kimdir?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUĞU MİRAY DANER KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ocak 1999

Kaç yaşında: 21 yıl yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

Boy: 1,66 m

Filmler: Dersimiz: Atatürk, Arkadaşım Max, Çınar Ağacı, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Miray Naz Daner (d. 15 Ocak 1999, İstanbul) Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.

MİRAY DANER DİZİLERİ

2020 – Saygı –

2019 – Hakan: Muhafız –

2018- Bir Litre Gözyaşı-(Cihan) (TV Dizisi)

2017 – Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Sinema Filmi)

2016 – 2017 – Vatanım Sensin (Hilal) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Medcezir (Beren Beylice) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Dünya) (TV Dizisi)

2012 – Zil Çalınca Avı (Miray) (TV Dizisi)

2012 – Zil Çalınca (Duygu) (TV Dizisi)

2012 – Arkadaşım Max (Melda) (Sinema Filmi)

2010 – Çınar Ağacı (Peln) (Sinema Filmi)

2010 – 1 Kadın 1 Erkek (Zeynep'in çocukluğu) (TV Dizisi)

2010 – Dersimiz Atatürk (Sabiha Gökçen'in çocukluğu) (Sinema Filmi)

2009 – 2011 – Papatyam (Gonca) (TV Dizisi)

2007 – Bez Bebek (Doll Nergis) (TV Dizisi)

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