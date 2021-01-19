O Ses Rap ne zaman başlayacak? O Ses Rap hangi kanalda, hangi gün? O Ses Rap jürileri kimler?
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O Ses Rap ne zaman başlayacak? O Ses Rap hangi kanalda, hangi gün? O Ses Rap jürileri kimler?

19.01.2021 17:04 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:08
O Ses Rap ne zaman başlayacak? O Ses Rap hangi kanalda, hangi gün? O Ses Rap jürileri kimler?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, O Ses Türkiye Rap olarak yeni platformunda yayına başlayacak. Jüri üyeleri arasında birbirinden değerli rapçilerin olduğu O Ses Türkiye Rap hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. O Ses Rap ne zaman başlayacak? O Ses Rap hangi kanalda, hangi gün? O Ses Rap jüri üyeleri kimler?

Sevilen ve merakla takip edilen ses yarışması programlarından olan O Ses Türkiye Rap yarışması 3 rapçi ve Hadise'nin de aralarında yer aldığı 4 kişilik jüri ile izleyici karşısına çıkacak. Exxen platformu üzerinden izlenebilecek olan O Ses Türkiye Rap yarışması, üye olan kişilerin erişiminde olacak. Peki, O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak?

O SES TÜRKİYE RAP NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye Rap için hazırlıklar devam etse henüz net bir tarih verilmedi. Elemeler bittikten sonra yarışma Exxen'de başlayacak. www.exxen.com ve Exxen mobil uygulamasında Exxen rap yarışması takip edilecek!

Hadise'nin O Ses Türkiye Rap hakkında yaptığı açıklamalar sonrası programın çekimlerinin başladığı tahmin ediliyor.

O Ses Rap ne zaman başlayacak? O Ses Rap hangi kanalda, hangi gün? O Ses Rap jürileri kimler?

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİLERİ!

O Ses Türkiye Rap yarışmasına yine 4 jüri katılıyor. Bunlar, O Ses Türkiye'nin sevilen jürisi Hadise ve Rap müziğin sevilen isimleri Eypio, Murda ve Mero!

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