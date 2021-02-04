Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı

04.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:52

O kadın bu kez yolcularla tartıştı Kahramanmaraş'ta garsonlarla tartışan, maske takmadığı için kendini uyaran polislere zorluk çıkaran, ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga eden Gülcan Ç.

O kadın bu kez yolcularla tartıştı
Kahramanmaraş'ta garsonlarla tartışan, maske takmadığı için kendini uyaran polislere zorluk çıkaran, ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga eden Gülcan Ç. bu defa halk otobüsündeki yolcularla tartıştı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polis, kuaför ve garsonla tartışıp olay çıkartan Gülcan Ç. bu kez de bindiği halk otobüsünden yolcularla tartıştı.
Kahramanmaraş'ta bir çay bahçesinde garsonlarla tartışan, daha sonra maske takmadığı gerekçesiyle kendini uyaran polislere zorluk çıkaran ve ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga ederek gündemden düşmeyen Gülcan Ç. bu kez de halk otobüsünde yolcularla yaptığı maske tartışmasıyla gündeme geldi. Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolcularla tartışma sırasında telefon görüşmeleri de yapan Gülcan Ç.'nin, bir sonra halk otobüsünden indiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı
Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı
Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı
Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı
Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı
Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Barış Manço Feyza Aktan Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 11:52:20. #1.15#
title