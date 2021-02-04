Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı

O kadın bu kez yolcularla tartıştı

Kahramanmaraş'ta garsonlarla tartışan, maske takmadığı için kendini uyaran polislere zorluk çıkaran, ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga eden Gülcan Ç. bu defa halk otobüsündeki yolcularla tartıştı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polis, kuaför ve garsonla tartışıp olay çıkartan Gülcan Ç. bu kez de bindiği halk otobüsünden yolcularla tartıştı.

Kahramanmaraş'ta bir çay bahçesinde garsonlarla tartışan, daha sonra maske takmadığı gerekçesiyle kendini uyaran polislere zorluk çıkaran ve ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga ederek gündemden düşmeyen Gülcan Ç. bu kez de halk otobüsünde yolcularla yaptığı maske tartışmasıyla gündeme geldi. Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolcularla tartışma sırasında telefon görüşmeleri de yapan Gülcan Ç.'nin, bir sonra halk otobüsünden indiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY