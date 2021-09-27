Kendisi küçük, yüreği kocaman! Şampiyonluğu kaybetme pahasına Türk bayrağını yerden kaldırdı - Haberler
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Kendisi küçük, yüreği kocaman! Şampiyonluğu kaybetme pahasına Türk bayrağını yerden kaldırdı

İhlas Haber Ajansı / Fahrettin Çelik - Haberler | Güncel

Adıyaman'da ilkokulda düzenlenen bir yarışma sırasında gururlandıran anlar yaşandı. Finalde yarıştığı sırada yere düşen Türk bayrağını gören Ahmet Safvan Bilgin, şampiyonluğu kaybetme pahasına da olsa bayrağı yerden kaldırdı. Yarışı kaybeden Ahmet Safvan Bilgin, hareketiyle gönülleri kazandı.

Adıyaman'daki Samsat Merkez İlkokulu'nda gerçekleştirilen yarışmalar sırasında gurur verici bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Ahmet Safvan Bilgin, yarışı kazanmak için mücadele ettiği sırada yere düşen Türk bayrağını kaldırdı ve yarışmayı kaybetti. Bilgin'in bu hareketi öğretmenlerden ve idarecilerden tam not aldı.

Samsat Merkez İlkokulu tarafından hazırlanan 2021-2022 eğitim ve öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programında düzenlenen balon patlatma yarışmasında finale kalan iki öğrenci kıyasıya mücadele ederken Türk bayrağını yerde gören Ahmet Safvan Bilgin isimli öğrenci yarışmayı kaybetme pahasına bayrağı yerden aldı ve yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

Kendisi küçük, yüreği kocaman! Şampiyonluğu kaybetme pahasına Türk bayrağını yerden kaldırdı

Görenler tarafından alkışlanan öğrencinin aslında birinci olabileceğini ifade eden Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, öğrenciyi alana çağırarak onu da ödüllendirdi. Daha sonra Okul Müdürü Mehmet Tepe, öğrenci ve öğretmeni Özlem Tekdemir'i makamına davet eden Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın kendilerine teşekkür ederek, öğrenciye çeşitli hediyeler ve çiçek verdi. 6 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Ahmet Safvan Bilgin, bayrağı çok sevdiğini, yerde gördüğü bayrağı kaldırırken ikinci olduğunu ama öğretmenleri tarafından kendisinin de birinci ilan edilerek ödüllendirildiğini söyledi.

Kendisi küçük, yüreği kocaman! Şampiyonluğu kaybetme pahasına Türk bayrağını yerden kaldırdı

Sınıf Öğretmeni Özlem Tekdemir ise "Bir öğretmen olarak görevimizden bir tanesi de öğrencilerimize vatan, millet, bayrak sevgisi aşılamaktır. Bunu Ahmet Safvan'da görebiliyoruz. Balon yarışmasındaki davranışından dolayı kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yarışmada ikinci olan Ahmet Safvan'ın gönüllerde birinci olduğunu söyledi.

Akın, "15 Temmuz ruhunu, Çanakkale ruhunu yansıtan bu değerleri sunan Ahmet Safvan gibi kardeşlerimiz olduğu sürece Türkiye Cumhuriyetinin sırtı yere gelmeyecektir. Ben kendisini yürekten kutluyorum, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kendisi küçük, yüreği kocaman! Şampiyonluğu kaybetme pahasına Türk bayrağını yerden kaldırdı
İhlas Haber Ajansı / Fahrettin Çelik - Son Dakika Haberleri
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