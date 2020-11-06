O dizinin setinde 39 kişinin korona testi pozitif çıktı
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O dizinin setinde 39 kişinin korona testi pozitif çıktı

06.11.2020 17:04 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:14
O dizinin setinde 39 kişinin korona testi pozitif çıktı

Ekranlara dönen dizilerden korona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. TRT'nin sevilen dizisinde 39 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eskişehir'de çekilen TRT'nin Gönül Dağı dizi setinden gelen haber televizyon sektöründe şok etkisi yarattı. Köprü Film imzalı dizinin setinde başrol oyuncusu Gülsüm Ali İlhan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından tüm ekibe test yapıldı.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Oyunculardan Ali Düşenkalkar'ın da test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca 38 set çalışanının da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine hemen çekimlere ara verildi.

Kaynak: Snob Magazin

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