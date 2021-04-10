'O' belgeseli CNN Türk ekranlarında!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'O' belgeseli CNN Türk ekranlarında!

Hürriyet - Haberler | Magazin
'O' belgeseli CNN Türk ekranlarında!

"O" Belgeseli bu hafta Trabzon / İskenderli'de yaşayan 82 yaşındaki Elmas Aydın'ın hayat hikayesine ışık tutacak.

"O" Belgeseli bu hafta Trabzon/ İskenderli'de yaşayan 82 yaşındaki Elmas Aydın'ın hayat hikayesine ışık tutacak.

"Her insanın bir hikayesi var" düsturuyla yola çıkan "O" Belgeseli izleyiciye görsel ziyafet yaşatırken zihinlerden çıkmayan sıradan ama hüzünlü hikayeleri anlatacak.

Kişinin hayatının sadeliğinin, doğanın güzelliği ile harmanlandığı belgeselde, çarpıcı hikayeler yer alacak.

"O" Belgeseli ile ilgili bilgilere ve program videolarına tv.cnnturk.com/obelgesel linkinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, tüm CNN TÜRK programlarıyla ilgili bilgileri twitter.com/cnnturkprogram sayfasından takip edebilirsiniz.

YAYIN TARİHİ: 10 Nisan 2021/ CUMARTESİ

YAYIN SAATİ: 14: 30

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Özdemir Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ümit Öztürk Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Pentagon Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'O' belgeseli CNN Türk ekranlarında! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 15:47:26. #1.14#
title