NWC Coin Nedir? NWC Coin Yorum ve Grafiği!

Newscrypto bugünkü fiyatı ₺4,49 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺33.667.334 TRY. Newscrypto son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #374, piyasa değeri ₺697.273.979 TRY. Dolaşımdaki arz 155.384.708 NWC coin ve maksimum seviyede. 280.000.000 NWC coin.

NWC COİN NEDİR?

NewsCrypto belirteci (NWC), acemi tüccarlardan kripto uzmanlarına kadar herkes için kapsamlı bir gösterge seti, eğitim kaynakları ve eğlence sunan NewsCrypto ekosisteminin yerel belirtecidir. NWC, bir kripto tüccarının ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir yerde sunmayı ve aynı zamanda kullanıcıların birbirlerinden öğrenebilecekleri ve kaliteli içerik yayınlamak için NWC kazanabilecekleri topluluk odaklı bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

NWC belirteci, blockchain teknolojisi ve kripto para birimi ticareti üzerine etkileşimli eğitime odaklanan çevrimiçi platforma erişimin yanı sıra, NewsCrypto mobil uygulamasında eğlence (yani kripto oyunları) ve bir topluluk içeren ek özelliklere erişimin kilidini açmak için kullanılır. eğitim kaynakları ve piyasa takip yazılımı dışında bir bölüm.

Token, 280 milyon NWC'lik sabit bir sınıra sahiptir ve tüm abonelik ücretlerinin% 20'si akıllı bir sözleşmeyle otomatik olarak yakılarak deflasyonist bir modeli izler. Jeton, platform üyelik ücretlerinin yanı sıra, ekosisteme katkılarından dolayı topluluk üyelerine değer aktarımı ve ödüller için de kullanılır. NewsCrypto tamamen kendi kendine finanse edildiğinden ve bu nedenle herhangi bir dış sermayeden bağımsız olduğundan, büyümesi tamamen topluluk tarafından yönlendirilir, bu da herkesin tüm topluluğun yararına hareket etmeye ve güvenilir ve değerli içerik sağlamaya teşvik edildiği anlamına gelir.

NWC başlangıçta Stellar blockchain üzerine inşa edilmişken, 2021'in başlarında Ethereum ve Binance Smart Chain'de de kullanıma sunuldu. NewsCrypto tarafından yapılan, kullanıcıların üç farklı zincirde farklı NWC sürümleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan bir çapraz zincir takas çözümü, NewsCrypto web sitesinde mevcuttur.