Nvidia GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar? Nvidia Geforce özellikleri ve paketleri!

Avrupa sunucuları üzerinden sağlanan Premium GeForce Now fiyatı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulan fiyatları ve Nvidia Geforce Now sunucularına dair detayları sizler için derledik. Nvidia GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar? Nvidia Geforce özellikleri ve paketleri açıklandı.

NVIDIA, önceden Avrupa sunucuları üzerinden sağlanan Premium GeForce Now hizmetini satın alan tüm Türk kullanıcıları 3 Mayıs'ta Free üyeliğe çevirecek. Yani böylece Türk kullanıcıların aylık 75 liraya Turkcell'den hizmeti satın almaktan başka çaresi kalmadı.

NVIDIA GEFORCE NOW TÜRKİYE FİYATI

Turkcell GAME+ iş birliği ile ülkemizde hizmet verecek olan Nvidia'nın bulut tabanlı oyun teknolojisinin abonelik ücretleri açıklandı. GeForce Now powered by GAME+ servisinde Basic, Lansman Özel Avantajlı Paket ve Premium olacak şekilde üç paket yer alıyor.

GeForce Now'un iOS, Android, Windows, Mac ve ChromeBook cihazlarının tümünde çalışıyor. Ayrıca, GeForce Now servisini kullanarak oyun deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıların Steam, Epic Games Store veya Ubisoft gibi dijital platform hesabınızda olması gerekiyor.

NVIDIA GEFORCE NOW BASIC PAKETİ

Basic paketi, ücretsiz bir abonelik hizmetidir. Nvidia GeForce Now Basic ile 1 saatlik oyun deneyimine sahip olabileceksiniz. Ücretsiz hesap sahipleri oyuna girebilmek için sıra bekleyecek.

Süre sınırlaması olmayan Premium paketinde, oyuncular RTX özelliğini de oyunlarda kullanabilecek.

NVIDIA GEFORCE NOW LANSMAN ÖZEL PREMIUM PAKETİ

Lansmana özel olarak geliştirilen paket, 49.9 TL. Fiyatlandırma kapsamında 3 ay için toplam 149.7 TL olarak belirlendi.

PREMIUM PAKET FİYATI

Nvidia GeForce Now'un Premium paket fiyatı 74.9 TL olarak açıklandı. Premium pakete ise kullanıcılar, öncelikli erişim hakkı ve uzatılmış oturum süresi ile RTX kalitesiyle oyun oynama deneyimine sahip olacak.

NVIDIA GEFORCE NOW ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

GeForce Now 15 Şubat Pazartesi günü Beta sürecinin ardından, 15 Mart tarihinde tüm kullanıcılar için erişim sağlanacak.

NVIDIA GEFORCE NOW ÖZELLiKLERİ NELERDİR?

Highlights (Oyundaki önemli anları yakalama özelliği)

Freestyle (Oyuna filtreler ekleme özelliği)

Süper çözünürlüklü, 360 derece fotolar veya HDR ile Ansel desteği

DLSS ve RTX, NVIDIA teknolojilerine destek

Mac, Android, İOS, Chromebook, PC gibi tüm cihazlardan erişim sağlama,

Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, GOG ve Ubisoft Connect gibi platformlar üzerinden erişim.