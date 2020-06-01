Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla dikkat çekti
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Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla dikkat çekti

Ağabeyi Nusret Gökçe'ye olan benzerliğiyle dikkat çeken Özgür Gökçe, deniz içinde yaptığı şovla takipçilerine "İşte abisinin kardeşi" dedirtti.

01.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:26

Sosyal medya paylaşımları ve meşhur tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe de yapmış olduğu şovlarla adından söz ettirmeye başladı.

DENİZ İÇİNDE YAPTIĞI ŞOV DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada 100 binin üzerinde takipçisi olan Özgür Gökçe, son olarak denizin içinde yaptığı şovla dikkat çekti. Sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkı eşliğinde şovunu yapan Gökçe'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"AĞABEYİMLE AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK"

Ağabeyi Nusret Gökçe'ye olan benzerliğiyle dikkat çeken Özgür Gökçe, geçtiğimiz günlerde basında çıkan "Abisine rakip oldu" haberlerine de açıklık getirdi. Abisine rakip olmadığını aksine birlikte çalıştıklarını belirten Gökçe, "Çıkan haberleri görünce üzüldüm. Ağabeyimle etle tırnak gibiyiz. Ayrımız gayrımız yok" ifadelerini kullandı.

Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla dikkat çekti
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