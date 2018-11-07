Nusret'in Eti Altın Tozuna Bulayıp Amerikalı Rapçi DJ Khaled'e Kestirmesi Sosyal Medyayı Salladı

"Salt Bae" hareketiyle dünya çapında ün kazanan ve restoranına yıldız isimlerin aktığı Nusret, bir kez daha altın kaplı et şovuna imza attı. Nusret, dünyaca ünlü rapçi DJ Khaled'i ağırladı.

DJ KHALED ZİYARET ETTİ

Rihanna'dan Justin Bieber'a birçok yıldızla çalışan Amerikalı DJ Khaled, Nusret'in Miami'de yer alan restoranını ziyaret etti. Amerikalı ünlü DJ Khaled, Nusret'in özel olarak hazırladığı altın kaplamalı eti kendi elleriyle kesti.

ETİ ALTIN TOZUNA BULAYIP SERVİS ETTİ

Altın fiyatları hızla yükselirken eti altın tozuna bulayıp servis etmesiyle çok konuşulan Nusret, aynı gösteriyi DJ Khaled için de gerçekleşti. DJ Khaled, üstü tamamen altın kaplı eti keserek şov yaptı. DJ Khaled, Nusret'in ünlü 'Salt Bae' hareketini de yapmayı ihmal etmedi.

"BİZ EN İYİYİZ"

Nusret Gökçe bu anları Instagram hesabından paylaşarak altına, "Biz en iyiyiz" notunu düştü.