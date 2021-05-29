Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan özel koleksiyon saat için 6 milyon lira ödedi

Dünya çapında tanınan sosyetik kasap Nusret Gökçe, bu sefer de lüks saatiyle gündem oldu. Koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyen Gökçe, dünyaca ünlü bir markanın altın saatinin üzerine 200'den fazla pırlanta koydurdu. Gökçe'nin saatinin fiyatı ise 6 milyon lira.