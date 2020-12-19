Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu

Dubai'de verdiği konser sonrası ekibiyle birlikte yemek yemeye Nusret'e giden ünlü sanatçı Anne Marie'nin Nusret tarafından tanınmaması dikkat çekti. Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye soran Nusret, Anne Marie ile tam 5 story paylaştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie, Dubai'de verdiği konser sonrası ekibiyle birlikte yemek yemeye Nusret'e gitti. Meşhur şovunu yapmak için kolları sıvayan Nusret, altın kaplama eti masaya getirdi. Şarkıcıya servis yapmak isteyen Nusret, çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu.

TANIMADIĞI ANNE MARİE İLE 5 STORY PAYLAŞTI

Çalışanından "Hanımefendi" cevabını alan Nusret Gökçe daha sonra, ünlü şarkıcıya o meşhur hareketiyle servisini yaptı. Nusret, tanımadığı Anne Marie ile tam 5 story paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

MEŞHUR TUZLAMA HAREKETİNİ YAPTI

Öte yandan görüntülerde Anne Marie'nin, Nusret ile birlikte meşhur tuzlama hareketini yaptığı görüldü.