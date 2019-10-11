Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar: "Emniyet güçlerimiz şehir içine hakim, sınır taburlarımız,...
Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar: "Emniyet güçlerimiz şehir içine hakim, sınır taburlarımız, askerlerimiz gece gündüz 24 saat her türlü atışa karşılık verebilecek güçtedir"MARDİN - Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar İHA Muhabiri Beril Solmuşgül'ün sorularını cevapladı.
11.10.2019 16:06
Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar: "Emniyet güçlerimiz şehir içine hakim, sınır taburlarımız, askerlerimiz gece gündüz 24 saat her türlü atışa karşılık verebilecek güçtedir"
MARDİN - Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar İHA Muhabiri Beril Solmuşgül'ün sorularını cevapladı.
Kaynak: İHA