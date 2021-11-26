Nusaybin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 gözaltı

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlar ile Mücadele ekiplerince ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinden sonra ifadeleri alınmak üzere Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Nusaybin'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonların devam edeceği ve uyuşturucuya geçit verilmeyeceği belirtildi. - MARDİN

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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