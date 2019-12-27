Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi
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Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirildiAlınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nusaybin ilçesinde Çalıköyü Mahallesi'nde Sözde 'Ömeryan' kırsal alanında arazi arama çalışması yaptı.

27.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:24

'in ilçesinde 'lı teröristlerin kayanın altına tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirildi

Alınan bilgiye göre, ekipleri Nusaybin ilçesinde Çalıköyü Mahallesi'nde Sözde 'Ömeryan' kırsal alanında arazi arama çalışması yaptı.

Aramalarda kayanın altına tuzaklanmış 5 kilogram amonyum nitrat ve mazot karışımı basma düzenekli el yapımı patlayıcı ile doğal mağara içine gizlenmiş şeffaf bidondanlarda

telsiz, radyofrekans komutalı ateşleme anahtarı, 30 elektronik direnç, 17 elektrikli fünye, 25 metre infilaklı fitili, 100 metre elektrik kablosu, piknik tüpü içine yerleştirilmiş yaklaşık 10 kilpgram ağırlığında patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Aramada bu noktaya yakın mesafede taşlar arasına saklanmış bidon içerisinde örgütsel doküman ile sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi

ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler kontrollü imha edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi
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