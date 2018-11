Nusaybin'de Mevlid-i Nebi Coşkusu

Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri nedeniyle Nusaybin'de konferans ve ilahi konseri düzenlendi.

Nusaybin Belediyesi tarafından yapılan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra programın açılış konuşmasını yapan Nusaybin Kültür ve Sosyal İşler Müdür vekili Nurettin Şimşek, "Bugün dünyanın her coğrafyasından tutunuz her hanesine kadar her bireyine kadar eğer kargaşa, kaos, zulüm söz konusu ise huzursuzluklar, toplumsal huzursuzluklar söz konusu ise o gül yüzlü efendimiz anlaşılmadığı içindir" dedi.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş "Hz. Muhammed'in hayatı ve kişiliği" konusunda konferans verdi.

Hz. Muhammed'in güvenilirliğinden dolayı el-emin olarak tanındığını hatırlatan Karataş, "İnşallah dinimizi yaşayan ve çocuklarımıza yaşatan bir neslimiz olacak. Size üç şey anlatayım bunu almanız yeterlidir. Bunlar; Peygamberimiz kendisi için değil başkası için yaşardı. Hz. Muhammed dünya ve ahireti mükemmel yaşardı ve Hz. Muhammed olduğu gibi göründü göründüğü gibi oldu. Şaka da olsa yalan söylemek günahtır. Bugün Müslümanlar yalan söylemeyi terk etsin dünya Müslümanlığa koşar. Hz. Muhammed asla yalana tevessül etmedi. Nasıl ise öyle göründü. Birlik ve beraberliği, aramızdaki samimiyeti çoğaltmanın iki yolu var. Birincisi ikram ikinci ise selamdır. Selam tüm iletişimin başıdır. İkramda milletimizden daha zengini yok ama selamda cimriyiz" diye konuştu.

Prof. Dr. Karataş, Hz. Muhammed'in hayatından verdiği çeşitli örneklerle konuşmasını bitirdi.

Programın son bölümünde ise İlahi sanatçıları Abdurman Önül ve Recep Aslan sahne aldı.

Mevlid-i Nebi programı, Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay, Destek Hizmetleri Müdür vekili Yener Yıldırım ve Kültür ve Sosyal İşler Müdür vekili Nurettin Şimşek'in katılımcılara verdiği plaketle sona erdi. - MARDİN