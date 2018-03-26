Nusaybin'de "Kitap Kurtları Yarışıyor" Projesi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ortaokul öğrencileri arasında kitap okuma yarışması düzenlenecek.

Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nusaybin Belediyesi işbirliğiyle Kitap Kurtları Yarışıyor Projesi hayata geçirilecek.

Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek yarışma için işbirliği protokolü, Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğünde törenle imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, projenin 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olduğunu belirterek, "Öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak, okuma alışkanlığı kazandırmak, düşünme kabiliyetlerini geliştirmek, anlama ve algılama düzeylerini yükseltmek, hızlı düşünme ve kendini ifade edebilme yetisini geliştirmek, milli, manevi duygu ve düşüncelerini geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Protokole Nusaybin Belediyesi adına imza koyan Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Nurettin Şimşek de belediye olarak okulların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini ve destek verdiklerini söyledi.