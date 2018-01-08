Nusaybin'de Eğitim Toplantısı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal başkanlığında eğitim toplantısı düzenlendi.

Hükümet Konağı toplantı salonunda yapılan toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Mehmet Atik, İlçe Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eda Eskikapusuz, okul müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Baysal, yaptığı konuşmada, periyodik hale getirdikleri geniş katılımlı eğitim toplantılarında fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Toplantılarda ilçedeki eğitim faaliyetleriyle birlikte okul çevresindeki emniyet, asayiş ve sağlık sorunları başta olmak üzere birçok konuda fikir aldıklarını ifade eden Baysal, çocukların güvenli bir şekilde taşınması, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele, güvenlik sistemi ve kameralarının konulması ile kantin güvenliği konularının tartışıldığını belirtti.

Baysal, herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu bilinçle 15 bin öğrencimiz tiyatro etkinlikleriyle buluşturularak uyuşturucunun aileler ve öğrenciler üzerinde etkilerini anlatan uyarıcı tiyatro yapıldı. Okulla alakasız okul etraflarında gezenlerle ilgili gerekli uyarıları yapmamız gerekiyor. Ancak bu konuda vatandaşlara ve velilere de çok iş düşüyor."