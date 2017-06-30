Nusaybin'de Çocuk Basketbol Kulübü Kuruldu

Nusaybin'de yaşları 9, 10 ve 11 olan çocuklar için basketbol kulübü kuruldu.



Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda antrenör Mehmet Tahir Gümüş yönetiminde 60 mini sporcu antrenmana çıktı.



Gümüş, yaptığı açıklamada, 400 sporcu arasından yapılan seçmelerden 60 sporcunun kulüp bünyesine alındığını söyledi.



Miniklerden oluşan üç ayrı yaş kategorisindeki sporculardan bayan basketbol takımını oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Gümüş, Nusaybin adına bayan basketbol liglerinde mücadele edecek bir takımın altyapısını oluşturduklarını belirtti.



Gümüş, şunları kaydetti:



"Basketbolu sevdirmek aynı zamanda ders başarısı, sporcu ahlakı ve anne baba desteğiyle büyük bir basketbol ailesi oluşturmak bizim en büyük hedefimiz olacaktır."