Nusaybin'de anaokulu öğrencilerine oyuncak

20.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:34

Türk Kızılayı tarafından Nusaybin ilçesinde ana sınıfı öğrencilerine oyuncak hediye edildi.

Nusaybin ilçesine gönderilen oyuncaklar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Kızılay Şube Başkanı İlamettin Ay tarafından ana sınıflarda okuyan öğrencilere dağıtıldı.

Çetin, oyuncakların ilçedeki tüm ana sınıflarda okuyan bin 573 öğrenciye dağıtılmak üzere okullara gönderildiğini belirterek, Türk Kızılayına teşekkür etti.

Ay da Türk Kızılayı olarak kan bağışlarından yardıma muhtaç ailelere yapılan yardımlara kadar birçok alanda hizmet verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA