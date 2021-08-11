Nusaybin'de 52 dükkanlı Ticaret Merkezi yapılacak
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Nusaybin'de 52 dükkanlı Ticaret Merkezi yapılacak

Nusaybin'de 52 dükkanlı Ticaret Merkezi yapılacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için inşa edecek 52 dükkanlı Ticaret Merkezinin yapımına başlandı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için inşa edecek 52 dükkanlı Ticaret Merkezinin yapımına başlandı.

Dicle Mahallesine bağlı Çağ Çağ Caddesinde yapılacak merkez için iş makineleri temel kazma çalışmalarına başladı.

Terör mağdurları için inşa edilecek merkezin bölgenin mimari yapısına uygun şekilde örnek bir proje ile inşa edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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