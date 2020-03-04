Nusaybin Belediyesince okullara atık kutusu dağıtıldı

04.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:20

Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce okullara atık kutusu ve poşet dağıtıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şehmus Biltekin, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçedeki kırsal Akarsu İlkokulu, Akarsu Ortaokulu, Akarsu İmam Hatip Ortaokulu ve Akarsu Çok Programlı Lisesini ziyaret etti.

Biltekin, okul yöneticilerine atıkların geri dönüşümünün önemi hakkında bilgi verdi, geri dönüşüm ve atık malzemelerin toplanması amacıyla atık kutusu ve poşetleri okul yöneticilerine teslim etti.

Kaynak: AA