Nusaybin Belediyesi'nden esnafa destek
Nusaybin Belediyesi, yeni koronavirüs dolayısıyla faaliyetleri durdurulan esnafa gıda yardımı yaptı.
29.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:32
Nusaybin Belediyesi, yeni koronavirüs dolayısıyla faaliyetleri durdurulan esnafa gıda yardımı yaptı.
Nusaybin Belediyesinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda "koronavirüs" tedbirleri kapsamında dükkanlarını kapatan esnafa gıda yardımı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, gıda malzemelerinin Belediye Destek Hizmetleri Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dağıtıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA