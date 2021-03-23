Nuri Alço kimdir? Nuri Alço korona mı oldu? Nuri Alço kaç yaşında?

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan 69 yaşındaki Alço, hastaneye kaldırıldı. Eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Burcu Sezginoğlu, sevenlerinden dua istedi. 69 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Nuri Alço'nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Peki, Nuri Alço kimdir? Nuri Alço korona mı oldu? Nuri Alço kaç yaşında? Nuri Alço nereli, eşi kim? Nuri Alço hayatı ve biyografisi nedir?

69 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Nuri Alço'nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan 69 yaşındaki Alço, hastaneye kaldırıldı. Eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Burcu Sezginoğlu, sevenlerinden dua istedi. Peki, Nuri Alço kimdir? Nuri Alço korona mı oldu? Nuri Alço kaç yaşında? Nuri Alço nereli, eşi kim? Nuri Alçohayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 69 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Nuri Alço'nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam'a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır.

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NURİ ALÇO KORONA MI OLDU?

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan 69 yaşındaki Alço, hastaneye kaldırıldı. Eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Burcu Sezginoğlu, sevenlerinden dua istedi. Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

NURİ ALÇO SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Sevgili eşi Nuri Alço'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Çıkan sonuç neticesinde kendisi hastanede tedavi altına alındı. An itibariyle kıymetli sağlık çalışanlarının gayreti işe eşim başarılı bir tedavi süreci geçirmekte ve genel sağlık durumu iyiye gitmektedir. Kamuoyu ve sevenlerine duyurudur; dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyoruz" dedi.

BURCU SEZGİNOĞLU KİMDİR?

Alço, yaklaşık 12 yıldır aşk yaşadığı Burcu Sezginoğlu ile geçtiğimiz yılın Temmuz ayında evlenmişti. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ndeki nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katılmıştı.