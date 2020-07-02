Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
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Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen çiftin nikahlarına sadece aile üyeleri ve arkadaşları katıldı.

02.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:07

Usta oyuncu Nuri Alço, yaklaşık 11 yıldır aşk yaşadığı Burcu Sezginoğlu ile dünyaevine girdi.

Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ndeki nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Çiftin nikâh törenine basın mensupları alınmadı.

MART AYINDA EVLENME TEKLİFİ ETMİŞTİ

Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek, sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Haber Yorumları (1)
MUSTAFA: utanın be utanın kızınız yasındakı ınsanlarla resmı nıkah yolu ılede olsa evlenmenız koynunuza almanız ayıptır be Türkün hangi töresinde var böyle bir adet
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