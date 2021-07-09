Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir? Nurhayat Altaca Kayışoğlu kaç yaşında, nereli?
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Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir? Nurhayat Altaca Kayışoğlu kaç yaşında, nereli?

Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir? Nurhayat Altaca Kayışoğlu kaç yaşında, nereli?
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2011 yılında CHP Genel Merkezi eğitimcisi sıfatıyla Türkiye'nin birçok ilinde sandık eğitimcisi olarak görev alan, Türk avukat, siyasetçi ve TBMM 27. Dönem CHP Bursa milletvekilidir. Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir? Nurhayat Altaca Kayışoğlu kaç yaşında, nereli?

Birçok mesleki eğitim çalışması ve sertifikası olmasının yanı sıra spor ve sanat alanlarında da başarılı çalışmalar yapan Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir? Nurhayat Altaca Kayışoğlu kaç yaşında, nereli?

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU KİMDİR?

1978'de Pertek'te doğdu. 16 yaşında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite yıllarında aktif olarak siyasi hayatın parçası oldu.

Siyasetle iç içe geçen Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini 1999 yılında tamamladı. 2001 yılında Bursa Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlığa başladı. 2005 yılında SHP İl Yönetim Kurulu üyesi seçildi.

2006 yılında Bursa Barosu'nun en genç üyesi olarak yönetime girdi. İki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Bu dönemde Baro bünyesindeki "İnsan Hakları Komisyonu", "Mesleki Müdahale Komisyonu", "Spor Hukuku Komisyonu", "Spor Komisyonu", "CMK Komisyonu" gibi birçok komisyonun sorumluluğunu üstlendi. 2008 yılı içerisinde Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında, "Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri" projesinde eğitimci eğitimi alıp, Türkiye'nin değişik illerinde ondan fazla eğitim verdi.

Birçok mesleki eğitim çalışması ve sertifikası olmasının yanı sıra spor ve sanat alanlarında da başarılı çalışmalar yaptı. Bursa Barosu Tiyatro Topluluğu'nun bir üyesi olarak birden çok oyunda rol aldı. Klasik gitar ve bağlama çalıyor. Kadınlar kategorisinde koşu birincilikleri, baro bünyesinde gerçekleştirilen şarkı yarışması birinciliği bulunmaktadır. İnternetteki bloğunda deneme yazıları yazmaktadır. Birçok sivil toplum örgütünün üyesidir. 2011 yılında CHP Genel Merkezi eğitimcisi sıfatıyla Türkiye'nin birçok ilinde sandık eğitimcisi olarak görev aldı.

2011 genel seçimlerinde Bursa 16. sıra milletvekili adayı oldu. Gazeteci Yazar Yusuf Kayışoğlu ile evli ve bir çocuk annesi .

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Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir? Nurhayat Altaca Kayışoğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler
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