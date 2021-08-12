Nurgül Yeşilçay, yıllardır siyah renkte kullandığı saçlarını sarıya boyattı

Ekranların sevilen oyuncusu Nurgül Yeşilçay, yıllardır siyah renkte kullandığı saçlarını sarıya boyattı. Sarışın olmak için saatlerce kuaförde kalmasından isyan eden oyuncu, yeni filmi için imaj değiştirdiğini söyledi.

Son olarak FOX TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda final yapan Kefaret dizisinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bebek'te bir kuaförden çıkarken görüntülendi. İmajında köklü bir değişiklik yapan Yeşilçay, yeni projesinden de bahsetti.

"ESMERLERİN SARIŞIN OLMASI YASAKLANMALI"

Uçankuş'ta yer alan habere göre, siyah saçlarını sarıya boyatan oyuncu, kuaför çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Kuafördeki işlemlerin çok uzun sürmesinden yakınan oyuncu, "Nasıl tanıdınız? Sabahtan beri buradayım. Çok sıkıldım. Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı çok zor. Saatlerdir buradayım" diyerek espri yaptı.

Yeni projesi için imajını değiştirdiğini söyleyen Nurgül Yeşilçay, bir sinema projesinde yer alacağını söyledi.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni imajı: