Nurgül Yeşilçay imaj değiştirdi: Beni nasıl tanıdınız?

Saçlarını sarı renge boyatan oyuncu muhabirlere "Beni nasıl tanıdınız?" diyerek takıldı.

Saçlarını sarı renge boyatan oyuncu muhabirlere "Beni nasıl tanıdınız?" diyerek takıldı. Yaklaşık 6 saat kuaförde kalan Yeşilçay, yeni projesi için saçlarını boyattığını açıkladı ancak proje hakkında detay vermek istemedi.

Evliliğe üşeniyoruz

Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay'la aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, evlilik sorularını "Evliliğe üşeniyoruz çünkü gelinlik dene, saç dene, davetiye dağıt, bunlar zor iş. Biz direkt 'nikahla işi bitirelim' dedik, bu bize daha mantıklı geldi" diye yanıtladı.

Kaynak: Hürriyet