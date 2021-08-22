Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj pozu: Sarışın bomba mıyım neyim?
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Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj pozu: Sarışın bomba mıyım neyim?

Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj pozu: Sarışın bomba mıyım neyim?
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Kısa süre önce saç renginde değişikliğe giden ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni imajıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Yeşilçay, fotoğrafının üzerine "Sarışın bomba mıyım neyim" notunu düştü.

Yıllara rağmen güzelliğini koruması nedeniyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alan oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni rolü için saçlarını sarıya boyattı. Geçen hafta kuaför çıkışında görüntülenen Yeşilçay, "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı" dedi.

ŞU SIRALAR TATİLDE

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu şu sıralar tatilde. Nurgül Yeşilçay tatilden yeni imajıyla paylaşımda bulundu. Yeşilçay'ın "Sarışın bomba mıyım neyim" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj pozu: Sarışın bomba mıyım neyim
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj pozu: Sarışın bomba mıyım neyim? - Haberler Magazin
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