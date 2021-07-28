Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan evlilik itirafı!
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Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan evlilik itirafı!

Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan evlilik itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam sevgilisi Necati Kocabay ve oğlu Osman Nejat Özer'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir arkadaş grubuyla Bebek Otel'de yemekteydi. Yeşilçay, evlilik ve rol aldığı 'Kefaret' dizisinin final yapması hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Oğlunun çok önemli bir sanat okulunu kazandığını ve onun için kutlama yemeğine çıktıklarını ifade eden Yeşilçay, Kefaret dizisinin final yapmasıyla birlikte tatile çıkacaklarını ifade etti.

"GEÇ KALINMIŞ BİR KARARDI"

Dizisinin final yapmasıyla ilgili olarak konuşan Yeşilçay, "Geç kalınmış bir karardı. Siz eğer dizinin gününü değiştirirseniz seyirci durmaz gider. Öyle de oldu" dedi.

"EVLENMEYE ÜŞENİYORUZ"

Necati Kocabay ile uzun süredir birliktelikleri devam eden Nurgül Yeşilçay, evlilik ile ilgili gelen soru üzerine, "Valla evlenmek için vakit bulamıyoruz! Doğruyu söylemek gerekirse biz evlenmeye üşeniyoruz! Bu nedenle arkadaşlarımızın bile diline düştük. Onlar, 'organize olup sizi düğüne çağıracağız' diyorlar. Gerisini siz düşünün artık" diyerek şaşırttı.

Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan evlilik itirafı!
Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan evlilik itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

Evlilik arifesinde aldatma krizi! Sevda Erginci, başka kadınla konuşmaları yayılan Yılmaz Kunt'u takibi bıraktı
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