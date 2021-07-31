Nurdağı'nda, takla atan otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Nihat Aksoy (50), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Nihat Aksoy (50), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam Nurdağı- Gaziantep Karayolunun 10'uncu kilometresi Kömürler Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep istikametinde ilerleyen Nihat Aksoy yönetimindeki 27 ABU 791 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya yuvarlanarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Aksoy'un yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlendi. Aksoy'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik