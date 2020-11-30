Nurdağı'nda sokak hayvanları beslendi

Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverlerle sokak hayvanlarını besledi.

Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverlerle sokak hayvanlarını besledi.

Ekipler ve hayvanseverler tarafından sağlanan mamalar, havaların soğuması ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek sağlandı.

Şehrin farklı bölgelerindeki noktalarına yem bırakan hayvanseverlerden Mustafa Gezer, gazetecilere, vatandaşlardan sokak hayvanlarına daha duyarlı davranmaları yönünde çağrı yaptı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek