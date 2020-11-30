Nurdağı'nda sokak hayvanları beslendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nurdağı'nda sokak hayvanları beslendi

30.11.2020 17:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:20
Nurdağı'nda sokak hayvanları beslendi

Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverlerle sokak hayvanlarını besledi.

Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverlerle sokak hayvanlarını besledi.

Ekipler ve hayvanseverler tarafından sağlanan mamalar, havaların soğuması ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek sağlandı.

Şehrin farklı bölgelerindeki noktalarına yem bırakan hayvanseverlerden Mustafa Gezer, gazetecilere, vatandaşlardan sokak hayvanlarına daha duyarlı davranmaları yönünde çağrı yaptı.???????

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

İlgili Haberler

Altınordu'da sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor
Altınordu'da sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor
Kış geldi 850 hanelik köy 50'ye düştü, sokak hayvanları muhtara kaldı
Kış geldi 850 hanelik köy 50'ye düştü, sokak hayvanları muhtara kaldı
Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu
Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mbaye Diagne Gökhan Gönül Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nurdağı'nda sokak hayvanları beslendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 17:20:38. #1.15#
title