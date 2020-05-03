Nurdağı'nda sokak hayvanları beslendi

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan sokak köpeklerini besledi.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan sokak köpeklerini besledi.

Park ve bahçelerdeki sokak köpeklerini kendi elleriyle besleyen Kavak, vatandaşlara "İsraf etmeden, tüketemediklerimizi çöpe değil, sokaktaki canlılarla paylaşalım" diye sokak hayvanlarına yiyecek verilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA