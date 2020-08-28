Nurdağı'nda kırmızı biber üreticilerinin sorunları görüşüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nurdağı'nda kırmızı biber üreticilerinin sorunları görüşüldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kırmızı biber üreticilerinin sorunlarının görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Nurdağı'nda kırmızı biber üreticilerinin sorunları görüşüldü
28.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:24

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kırmızı biber üreticilerinin sorunlarının görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Nurdağı Belediyesi Kullar Toplantı Salonunda bir araya gelen bir grup üretici, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar'a sorunlarını aktardı.

Belediye Başkanı Kavak, yaptığı konuşmada, üreticinin daima yanında olduklarını vurguladı.

İslahiye Belediye Başkanı Vural, düşük fiyat veren imalatçı firmanın üreticinin kaderini tek başına belirleyemeyeceğini bu yüzden üreticilere bir müddet sabredip hasat ettikleri ürünlerini depolamalarını, acil ihtiyaçları kadar olan ürünlerini satmaları tavsiyesinde bulundu.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Belpınar da Tarım Kredi Kooperatiflerinin de olaya müdahil olarak çiftçinin mağduriyetinin giderilmesini de talep etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona süreci nasıl yönetildi? En başarılı 15 belediye başkanını belirleyen anket yayımlandı Güncel
Korona süreci nasıl yönetildi? En başarılı 15 belediye başkanını belirleyen anket yayımlandı
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik 3. Sayfa
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı Ekonomi
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Cinsellik
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Seli Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen takıp takipçisine sert cevap
Seli Ciğerci'den "Tipine bak" diyen takıp takipçisine sert cevap
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı
Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu
Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Ece Erken, koronavirüs salgını nedeniyle oğlu Eymen'i okula göndermeyecek
Ece Erken, koronavirüs salgını nedeniyle oğlu Eymen'i okula göndermeyecek
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu
Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ozan Güven Onur Saylak Eda Taşpınar Defne Samyeli
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tv Türk Çocuk Milli
Şu an buradasınız: Nurdağı'nda kırmızı biber üreticilerinin sorunları görüşüldü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 15:24:07. #1.14#
title