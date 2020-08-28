Nurdağı'nda kırmızı biber üreticilerinin sorunları görüşüldü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kırmızı biber üreticilerinin sorunlarının görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kırmızı biber üreticilerinin sorunlarının görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Nurdağı Belediyesi Kullar Toplantı Salonunda bir araya gelen bir grup üretici, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar'a sorunlarını aktardı.

Belediye Başkanı Kavak, yaptığı konuşmada, üreticinin daima yanında olduklarını vurguladı.

İslahiye Belediye Başkanı Vural, düşük fiyat veren imalatçı firmanın üreticinin kaderini tek başına belirleyemeyeceğini bu yüzden üreticilere bir müddet sabredip hasat ettikleri ürünlerini depolamalarını, acil ihtiyaçları kadar olan ürünlerini satmaları tavsiyesinde bulundu.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Belpınar da Tarım Kredi Kooperatiflerinin de olaya müdahil olarak çiftçinin mağduriyetinin giderilmesini de talep etti.

Kaynak: AA