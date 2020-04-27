Nurdağı'nda 5 ev karantinaya alındı
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Nurdağı'nda 5 ev karantinaya alındı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan güvenlik korucusuyla temas kuranların yaşadığı 5 ev karantinaya alındı.

Nurdağı'nda 5 ev karantinaya alındı
27.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:52

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan güvenlik korucusuyla temas kuranların yaşadığı 5 ev karantinaya alındı.

Gökçedere Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu olan A.T., rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan A.T., Gaziantep'e sevk edildi. A.T. tedavi altına alınırken, ailesi ile temas kurduğu kişilerin yaşadığı Gökçedere ve Karaburçlu Mahalleleri'ndeki 5 ev karantinaya alındı.Jandarma, 5 evin çevresinde giriş-çıkış olmaması için önlem aldı.

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Kaynak: DHA

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