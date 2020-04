Nurdağı'nda 5 ev karantinaya alındı GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan güvenlik korucusuyla temas kuranların yaşadığı 5 ev karantinaya alındı.

Gökçedere Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu olan A.T., rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan A.T., Gaziantep'e sevk edildi. A.T. tedavi altına alınırken, ailesi ile temas kurduğu kişilerin yaşadığı Gökçedere ve Karaburçlu Mahalleleri'ndeki 5 ev karantinaya alındı.Jandarma, 5 evin çevresinde giriş-çıkış olmaması için önlem aldı.

Kaynak: DHA