Nurdağı'nda 20 Yıldır Süren Kan Davası Barışla Sonuçlandı

Nurdağı'nda aralarında 20 yıldır kan davası bulunan iki aile barıştırıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakçagözü Mahallesi'nde oturan Saygılı ve Güneş aileleri arasında yaklaşık 20 yıl önce bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada 2 kişi öldü.



Bu olayın ardından aileler arasında kan davası, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ın araya girmesiyle barışla sonuçlandı.



Atmalı Mahallesi'nde düzenlenen yemekli törende bir araya gelen aile üyeleri, birbirlerine sarılarak barıştı. İlçe Müftüsü Yusuf Ağbayram ailelerin barışması nedeniyle dualar okurken, müftülük görevlileri de mevlit okudu.



Törene Kaymakam Lokman Düzgün, Nurdağı Jandarma Komutanı Vahit Sağdıç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Nacar, İlçe Müftüsü Yusuf Ağbayram Nurdağı AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Bali ve iki ailenin üyeleri katıldı.