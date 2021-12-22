Nurdağı'nda 15 Temmuz konulu resim ve fotoğraf sergisi açıldı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu resim ve fotoğraf sergisi açıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu resim ve fotoğraf sergisi açıldı.
Nurten Öztürk İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışı, Kaymakam Sinan Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yüze yakın eserleri sergileyen okul öğrencileri Cumhuriyetin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yer tutan 15 Temmuz gecesinin kahramanlarının anısına fotoğraf sergiyi düzenlediklerini belirtti.
Öğrenciler ve idarecilerle toplu fotoğraf çektiren Kaymakam Korkmaz, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.