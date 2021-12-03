Nurdağı Belediye Başkanı Kavak, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

KAVAK, SAMSUN (AA) - Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Kavak, AK Parti ilçe Başkanı Ramazan Analık ile ziyaret ettiği rehabilitasyon merkezinde eğitim ve öğrenim gören öğrencilerle yakından ilgilendi, sohbet etti.

Ziyarette, öğrenciler için pasta kesen başkan Kavak, onlara hediyeler verdi, sevinçlerine ortak oldu.

Kavak, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek, "Bu engelleri hep birlikte sevgiyle kaldırmak dileğiyle gününüz kutlu olsun." dedi.