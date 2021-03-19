Nuray Karpuzcu kimdir?

Nuray Karpuzcu kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Hacamat yani kupa terapisine dair detayları aktaran bir isim olan Nuray Karpuzcu, sağlık alanında bunun bir tedavi olarak kullanılması gerektiğini düşünmekte.

Hacamat yani kupa terapisine dair yaptığı araştırmaları sunan Nuray Karpuzcu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Nuray Karpuzcu kimdir?

NURAY KARPUZCU KİMDİR?

Aslen Kahramanmaraş Göksun İlçesi, Kuzutepe Köyü nüfusuna kayıtlı olan Nuray Karpuzcu, alanında önemli eğitimler alan bir isimdir. Araştırmacı yazar, sağlıklı yaşam koçu olarak çalışmalarını sürdüren Nuray Karpuzcu, Kupa Terapi (Hacamat) ve Öteki Sağlık isimli kitapların altına imza attı.

15 sene gibi uzun bir süre yoğun bakım hemşireliği yapmıştır. Ardından kupa terapisi öğrenmeye karar vermiş, İngiltere'den gelen uzman doktorlardan eğitimler almıştır.

NURAY KARPUZCU KİTAPLARI

Nuray Karpuzcu tarafından yazılan son kitap "Öteki Sağlık", Hitabevi Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.