Nur Tuğba Namlı kimdir?
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Nur Tuğba Namlı kimdir?

Nur Tuğba Namlı kimdir?
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Elmalı davasının gündem olması sonrası çocukken yaşadığı travmayı hatırlayan sunucu Nur Tuğba Namlı, canlı yayında, öğretmeni tarafından tacize uğradığını ifade ederek "Susmayın, anlatın" dedi. Gelişme sonrası Nur Tuğba Namlı kimdir, merak edildi.

Elmalı davasında yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İnfial uyandıran olayın ardından ünlü isimler de çocukken maruz kaldıkları tacizi anlattı. Nur Tuğba Namlı kendi yaşadıklarını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Peki, Nur Tuğba Namlı kimdir?

Doğum tarihi: 15 Haziran 1983

Kaç yaşında: 38yaşında

Nereli: Mersin

Balıkesir Üniversitesi mezunudur. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak transfer olduğu NTV'de, 7 Ağustos 2012'de canlı yayın arasında şehit haberi sunarken şarkı söylemesi nedeniyle ekranlardan uzaklaştırıldı. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e transfer oldu. Tv8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programın sunuculuğunu yaptı.

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