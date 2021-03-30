Nur Şipka kimdir, kaç yaşında? Şenol İpek'in nişanlısı Nur Şipka mesleği ne?
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Nur Şipka kimdir, kaç yaşında? Şenol İpek'in nişanlısı Nur Şipka mesleği ne?

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Nur Şipka kimdir, kaç yaşında? Şenol İpek'in nişanlısı Nur Şipka mesleği ne?

Oyunculuğun yanı sıra mankenlik de yapan Şenol İpek'in nişalısı Nur Şipka hakkında araştırmalar hız kazandı. Hayvan haklarıyla ilgili yoğun yakından ilgili bir kişiliğe sahip olması ile tanınıyor. Nur Şipka kimdir, kaç yaşında? Nur Şipka nereli, mesleği nedir? Nur Şipka hayatı ve biyografisi nedir?

Oyunculuğun yanı sıra mankenlik de yapan Şenol İpek'in nişalısı Nur Şipka hakkında araştırmalar hız kazandı. Hayvan haklarıyla ilgili yoğun yakından ilgili bir kişiliğe sahip olması ile tanınıyor. Nur Şipka kimdir, kaç yaşında? Nur Şipka nereli, mesleği nedir? Nur Şipka hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

NUR ŞİPKA KİMDİR?

Nur Şipka 4 Ocak tarihinde dünyaya geldi. Hayvan haklarıyla ilgili yoğun yakından ilgili bir kişiliğe sahip olması ile tanınıyor. Şipka'nın memleketinin Karamürsel olduğu da iddia edildi ancak kendisi eşi Şenol İpek'in aksine ekranlardan uzakta hayat sürüyor ve bu nedenle hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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