Nur Fettahoğlu: Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nur Fettahoğlu: Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok

Nur Fettahoğlu: Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok
Hürriyet - Haberler | Magazin

Nur Fettahoğlu'nun son paylaşımında verdiği kilolar dikkat çekmişti.

Nur Fettahoğlu'nun son paylaşımında verdiği kilolar dikkat çekmişti. Takipçileri; Elisa adında bir kızı olan oyuncuya, "Çok güzelsin ama aşırı zayıflamışsın bu kadar iyi değil biraz kilo al" gibi yorumlar yapmıştı.

'BENİ TANIYANLAR BİLİR'

Bu durumdan rahatsız olan Fettahoğlu, doğal olduğunu söyleyerek eleştirilere isyan etti. Göz kırptığı bu pozu paylaşan oyuncu, "Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok! Nerede, nasıl, ne şekilde kendimi iyi hissediyorsam öyle yaşıyorum... Beni tanıyanlar bilir gösterişi de sevmem, kimseye güzel gözükmek gibi bir derdim de yoktur" diye yazdı.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Doğal, samimi, içten. İçimdeki kız çocuğunu susturmamaya yeminim var bir kere. İçimden geldiği gibi, o kız çocuğunun istediği gibi yaşıyorum ve böylece mutluyum, kendi denizlerimde seyreden minik teknemin kaptanıyım, hayde vira!" şeklinde devam etti.

'KENDİMİ ÇOK FAZLA ELEŞTİRİRİM'

Öte yandan Nur Fettahoğlu, daha önce verdiği bir röportajda, "Kendinizi eleştirdiğiniz durumlar oluyor mu?" sorusuna; "Elbette. Hatta kendimi biraz fazla 'döverim'. Ama işe yarıyor. Önceleri bu eleştiri yıpratıcı olabiliyordu. Neredeyse Anka kuşu misali, içimde kendimi yakıyor, sonra küllerimden yeniden var etmeye çabalıyordum. Artık Nur'a daha yakınım, onunla savaşmak ve sürekli mücadele etmek yerine ona hak verip onunla hareket ediyorum" diye yanıt vermişti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Tarkan Hadise Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nur Fettahoğlu: Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 14:54:42. #1.16#

title