Ekonomik tablo AK Parti'yi eritiyor mu? Herkesin merak ettiği soru Numan Kurtulmuş'a soruldu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın konuğu oldu. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Bu ekonomik tablo, partiyi olumsuz etkiliyor mu?" sorusuna da yanıt verdi.

"İNSANLARIMIZ ELEŞTİRİYOR, BAĞIRIYOR, ÇAĞIRIYOR"

Toplumun farklı kesimleri ile temas ettiklerini belirten Kurtulmuş "Uzun uzun dinliyoruz. İnsanlarımız eleştiriyor, kızıyor, bağırıyor, çağırıyor belki yeri geldiği zaman. Ama diyor ki; yine bu sorunları çözecek AK Parti'den başka, Tayyip Erdoğan'dan başka bir ihtimal görünmüyor diyor. Bu bizim için hem büyük bir avantaj hem de çok büyük bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.

"ANKETLERE YANSIYOR MU?

Bunun üzerine Dicle Canova, "Anketlere yansıyor mu?" diye sordu. Kurtulmuş, bu soruya da "Vatandaşımızın bu anlamdaki tercihlerine yansıdığını zannetmiyorum. Sahadaki karşılaştığım budur; eleştirse de çözümü buradan bekliyor" yanıtını verdi.

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