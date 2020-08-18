Nükleon nedir? Nükleon sayısı nasıl bulunur? Nükleon sayısı hesaplama Kimya derslerinde karşımıza çıkan nükleon teriminin tanımı çok merak ediliyor. Özellikle sorularda nükleon sayısı kaçtır diye sorulabiliyor. Peki nükleon sayısı nasıl bulunur, nasıl hesaplanır tüm detaylar haberimizde...

İlkokul, lise ve üniversite kimya derslerinde nükleon sayısı soru olarak öğrencilerin karşısına çıkabiliyor. Bu bakımdan nükleon sayısı nasıl hesaplanır öğrenciler kısaca öğrenmek istiyorlar. İşte sizlere nükleon sayısı nasıl bulunur tüm ayrıntıları.

NÜKLEON NEDİR?

Fizik derslerinde bir nükleon, nötrol ve protonun ortak ismine verilen addır. Nükleon'un diğer adı kütle numarasıdır. Nötron ve proton değerlerinin toplamıyla bulunur. Yani sorularda nükleon sayısı görürsek bunun kütle numarası olduğunu anlamalıyız ve ona göre işlem yapmalıyız.

Nükleonlar, atom çekirdeğinin parçalarıdır. 1960'lı yıllara kadar bunların temel parçacıklar olduğu düşünülüyordu. O günlerde etkileşimleri güçlü etkileşimler olarak isimlendiriliyordu. Günümüzde ise kuark ve gluonlardan oluşan bileşik parçacıklar olarak bilinmektedirler. Nükleonlar, atomaltı parçacıkların baryon sınıfına aittirler.

NÜKLEON SAYISI NASIL BULUNUR?

Nükleon sayısı = Kütle numarası demektir. Haliyle bir soruda nötron ve proton sayısı verilmişse bunların toplamı nükleon sayısını vermektedir. Yani sorularda "nötron+proton=nükleon(kütle numarası)" formülünü kullanabiliriz.

Şimdi birkaç örnek yapalım ve konuyu daha iyi anlayalım.

NÜKLEON SAYISI NASIL HESAPLANIR? ÖRNEKLER

1-) Proton sayısı 15 ve nötron sayısı 17 olan bir atomun nükleon sayısı kaçtır?

- Nükleon sayısını hesaplamak için proton sayısı ve nötron sayısını toplamamız gerekiyor. Haliyle 15+17=32 olur. Demekki bu atomun nükleon sayısı 32 'dir.

2-) Nükleon sayısı 25 olan bir X atomunun proton sayısı 15'dir. Buna göre bu X atomunun nötron sayısı kaçtır?

- Formülümüz "Nükleon sayısı=Proton+nötron" şeklindedir. Haliyle verilenleri formülde yerine koyuyoruz. O zaman 25=15+nötron olur. Buradan da 15'i karşı tarafa atarsak nötron sayısını 25-15=10 olarak buluruz. Yani cevabımız 10'dur.