Nükleon nedir? Nükleon sayısı nasıl bulunur? Nükleon sayısı hesaplama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nükleon nedir? Nükleon sayısı nasıl bulunur? Nükleon sayısı hesaplama

Kimya derslerinde karşımıza çıkan nükleon teriminin tanımı çok merak ediliyor. Özellikle sorularda nükleon sayısı kaçtır diye sorulabiliyor. Peki nükleon sayısı nasıl bulunur, nasıl hesaplanır tüm detaylar haberimizde...

Nükleon nedir? Nükleon sayısı nasıl bulunur? Nükleon sayısı hesaplama
18.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:30

İlkokul, lise ve üniversite kimya derslerinde nükleon sayısı soru olarak öğrencilerin karşısına çıkabiliyor. Bu bakımdan nükleon sayısı nasıl hesaplanır öğrenciler kısaca öğrenmek istiyorlar. İşte sizlere nükleon sayısı nasıl bulunur tüm ayrıntıları.

NÜKLEON NEDİR?

Fizik derslerinde bir nükleon, nötrol ve protonun ortak ismine verilen addır. Nükleon'un diğer adı kütle numarasıdır. Nötron ve proton değerlerinin toplamıyla bulunur. Yani sorularda nükleon sayısı görürsek bunun kütle numarası olduğunu anlamalıyız ve ona göre işlem yapmalıyız.

Nükleonlar, atom çekirdeğinin parçalarıdır. 1960'lı yıllara kadar bunların temel parçacıklar olduğu düşünülüyordu. O günlerde etkileşimleri güçlü etkileşimler olarak isimlendiriliyordu. Günümüzde ise kuark ve gluonlardan oluşan bileşik parçacıklar olarak bilinmektedirler. Nükleonlar, atomaltı parçacıkların baryon sınıfına aittirler.

NÜKLEON SAYISI NASIL BULUNUR?

Nükleon sayısı = Kütle numarası demektir. Haliyle bir soruda nötron ve proton sayısı verilmişse bunların toplamı nükleon sayısını vermektedir. Yani sorularda "nötron+proton=nükleon(kütle numarası)" formülünü kullanabiliriz.

Şimdi birkaç örnek yapalım ve konuyu daha iyi anlayalım.

NÜKLEON SAYISI NASIL HESAPLANIR? ÖRNEKLER

1-) Proton sayısı 15 ve nötron sayısı 17 olan bir atomun nükleon sayısı kaçtır?

- Nükleon sayısını hesaplamak için proton sayısı ve nötron sayısını toplamamız gerekiyor. Haliyle 15+17=32 olur. Demekki bu atomun nükleon sayısı 32 'dir.

2-) Nükleon sayısı 25 olan bir X atomunun proton sayısı 15'dir. Buna göre bu X atomunun nötron sayısı kaçtır?

- Formülümüz "Nükleon sayısı=Proton+nötron" şeklindedir. Haliyle verilenleri formülde yerine koyuyoruz. O zaman 25=15+nötron olur. Buradan da 15'i karşı tarafa atarsak nötron sayısını 25-15=10 olarak buluruz. Yani cevabımız 10'dur.

İlgili Haberler

Pi sayısı (π) kaçtır? Pi sayısı tamamı nedir, basamakları nedir? Pi sayısı klavyeden yapılışı ve formülleri
Pi sayısı (π) kaçtır? Pi sayısı tamamı nedir, basamakları nedir? Pi sayısı klavyeden yapılışı ve formülleri
HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı! Güvenli alan nedir? HES kodu ne işe yarar?
HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı! Güvenli alan nedir? HES kodu ne işe yarar?
Fall Guys isim değiştirme nasıl yapılır? | Fall Guys, anlık oyuncu sayısı ile GTA V'i geride bıraktı
Fall Guys isim değiştirme nasıl yapılır? | Fall Guys, anlık oyuncu sayısı ile GTA V'i geride bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar 3. Sayfa
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Güncel
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı Dünya
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı, bir polis yaralandı 3. Sayfa
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı, bir polis yaralandı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Meteoroloji uyardı! 6 ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı! 6 ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Meral Akşener Angela Merkel Süleyman Soylu
Magazin Emrah Hadise Ozan Güven Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: Nükleon nedir? Nükleon sayısı nasıl bulunur? Nükleon sayısı hesaplama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 09:30:28. #1.14#
title