Nükleer silah anlaşması: ABD, İran ile görüşmelere hazır olunduğunu açıkladı

İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için imzalanan nükleer anlaşmadan Donald Trump'ın kararı ile çekilen ABD'den, yönetim değişikliği sonrası ilk kez diplomatik görüşmelere hazır olunduğu mesajı geldi.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için imzalanan nükleer anlaşmadan Donald Trump'ın kararı ile çekilen ABD'den, yönetim değişikliği sonrası ilk kez görüşmelere hazır olunduğu mesajı geldi.

Başkan Joe Biden yönetimi ile yeni yaklaşıma geçilmesinde İngiltere, Almanya ve Fransa ile iki gündür süren görüşmelerin rol oynadığı belirtiliyor.

Temmuz 2015'te, Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'den oluşan ve P5+1 olarak adlandırılan ülkeler, İran ile uranyum zenginleştirmeyi azaltması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngören nükleer anlaşma imzalamıştı.

Başkan Joe Biden yönetimi, İran ile gerginliği azaltmak için bir dizi iyi niyet adımı da attı. Birleşmiş Milletler'de görevli İranlı diplomatlar için, Trump yönetimince BM nezdinde getirilmiş seyahat yasakları hafifletildi.

BBC muhabiri Barbara Plett Usher, ABD Dışişleri sözcüsünün, diplomasi önündeki engellerin kaldırılması için bu adımın atıldığını söylediğini bildiriyor.

ABD devletinin uygulamaya koyduğu yaptırımlar noktasında ise Joe Biden, Tahran'a nükleer anlaşma hükümlerine uyma şartını dile getiriyordu.

Ancak İran son olarak, bu hafta sonuna kadar yaptırımların kaldırılmaması halinde, nükleer tesislere yapılacak incelemeleri sınırlama tehdidi yapmıştı.

ABD ve Batılı devletler İran'a ileri bir adım atabilme ortamını koruyabilmek adına "bir geri adım atma" çağrısı yapmıştı.

İran'ın, Avrupa Birliği içinde gerçekleşecek bir müzakere için resmi davet alması durumunda ne yanıt vereceği belirsizliğini koruyor.

İki ülke Trump yönetimi süresince sıkça karşı karşıya geldi.

Donald Trump, Çin, Almanya, Fransa, Rusya ve İngiltere'nin de taraf olduğu anlaşmadan "utanç verici" diyerek 2018 yılında çekilmiş ve İran'a yaptırım uygulamaya başlamıştı.